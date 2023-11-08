Трагичнее «Титаника»: в Ялте открыли мемориал в память о погибших на теплоходе «Армения»

Точку в деле о крушении «Армении» поставили специалисты Минобороны и Центра подводных исследований, обнаружив теплоход на глубине 1 500 метров в Черном море.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Ялте открыли мемориал в память о погибших на теплоходе «Армения» 82 года назад. Это крупнейшая морская катастрофа, с которой не может тягаться даже «Титаник». Основой мемориала стал судовой колокол, поднятый со дна Черного моря.

На палубу исследовательского судна поднимают уникальный артефакт. Судовой колокол, потемневший и покрытый илом. Но гравировка с названием с металла никуда не делась даже спустя десятилетия. И она все подтверждает. Именно в этой части Черного моря затонул теплоход «Армения». И это именно его нашли на глубине полторы тысячи метров.

Долгое время эта история была засекречена. След «Армении» сильно путается и в конце концов вовсе теряется здесь, в Черном море. Множество свидетельств с военного времени. Что якобы тонущую «Армению» видели из Ялты - с крыш домов и с ближайших гор. Но это по большей части слухи, которые передавали друг другу местные жители. Из-за этого корабль долгое время искали по неверным координатам разные исследователи. А экспедиция Министерства обороны, собрав и перепроверив все данные, расширила радиус поиска.

Тогда впервые гидролокатор бокового обзора засек сначала магнитную аномалию. А при проверке именно в этом месте и обнаружили поврежденный корпус. Он лежит в 25 км от берега. К этому месту снарядили несколько экспедиций. Провели серию погружений спускаемых аппаратов. Изучили все до мельчайших деталей.

В свой последний рейс теплоход под красным крестом вышел из Ялты. С медиками и ранеными на борту. Их вывозили тогда с атакованного немцами полуострова. В списках на эвакуацию значилось свыше 5 000 человек. Сколько их было на самом деле, сейчас уже не скажет никто. Но это однозначно одна из крупнейших морских катастроф в истории. Утром в 08.30 судно покинуло порт, а через два часа, после удара немецкой авиации, затонуло. Почти никто не выжил.

Рассмотреть повнимательнее корпус затонувшего корабля помогает глубоководный необитаемый аппарат в режиме реального времени. Совпадают расположение надстроек, технологические доработки корпуса, леера вдоль борта. А вместе с этим прослеживаются и явные повреждения от двух авиабомб.

Исследователи со всего мира пытались найти этот корабль. И даже группа, расследовавшая гибель «Титаника». Точку в деле о крушении «Армении» поставили специалисты Минобороны и Центра подводных исследований.

Рында - так моряки называют судовой колокол, - теперь уже отреставрированная, сегодня хранится в местом музее. А на набережной Ялты главным элементом открытого сегодня мемориала стала ее точная копия. В память об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны.

Ранее мы рассказывали, как реставрируют подводную лодку К-3 в Музее военно-морской славы. Работы по внутренней реставрации легендарной атомной подлодки планируют завершить к концу этого года.