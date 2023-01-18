Политобозреватель США Хортон рассказал о «тайном плане» Вашингтона в отношении РФ

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Вашингтон имеет «тайный план» в отношении России, который заключается в поддержке повстанческого движения в западной части Украины против РФ на востоке. Такое мнение выразил политический обозреватель Скотт Хортон.

Так, Хортон привел в пример ситуацию в Афганистане, когда власти США «поддерживали моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена». Тогда, по его словам, у Вашингтона получилось «удачно обанкротить СССР».

«Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну - такова их "ползучая" задача, и она становится все шире», - отметил Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее издание Global Times опубликовало результаты опроса, согласно которым все больше европейцев обеспокоены отношениями своих стран с США, а 49% из них считает, что меры США против России будут иметь преимущественно негативные последствия для экономики ЕС.