В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РИА Новости: украинцы в радиоперехватах выдают позиции польских наемников

Марина Крижановская
08:11 18.01.2023
В ДНР также обратили внимание на историческую ретроспективу, в которой между украинцами и поляками была Волынская резня, взаимный геноцид, что в совокупности похоже на «натуральную шизофрению».
РИА Новости: украинцы в радиоперехватах выдают позиции польских наемников
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Украинские боевики откровенно выдают местоположение польских наемников в Донецкой республике.

Такие данные становятся достоянием гласности благодаря перехватываемым сообщениям в радиоэфире украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Он добавил, что стремление Варшавы оказать давление на Берлин для получения Киевом немецких танков на фоне украинско-польских отношений «на земле» вызывает у российских бойцов приятные эмоции.

«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», - цитирует его агентство.

Гагин отметил, что украинские военные относятся к польским коллегам скорее как к «неприятным попутчикам» и часто отправляют их вместо себя в опасные зоны, что тоже, по его словам, не может не вызывать веселья у российских военных.

Врио главы ДНР отметил, что «цели у идущих явно разные», так как Украина хочет «некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины».

«Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», - подытожил Ян Гагин.

Ранее российский военный эксперт разъяснил, какие цели преследуют польские наемники на Украине. Член Экспертного совета «Офицеров России»

Василий Дандыкин в качестве одного из аспектов выделил объединяющую Польшу и Украину русофобия. По его мнению, польская сторона считает, что если ей удастся разобраться с Россией, то в какой-то степени она разберется и с Украиной. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:45 В стране и мире
Видео
Прорвать блокаду: жители Петербурга вспомнили переломный момент в боях за город
06:54 В стране и мире
Более 20 вагонов сошли с рельсов в Амурской области
04:27 В стране и мире
Экс-мэра Владивостока осудили на 16,5 лет колонии за взятки в размере 38 млн рублей
01:35 В стране и мире
Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта
00:15 В стране и мире
Митрополит РПЦ впервые в истории выступил на заседании Совбеза ООН
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.