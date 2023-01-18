В ДНР также обратили внимание на историческую ретроспективу, в которой между украинцами и поляками была Волынская резня, взаимный геноцид, что в совокупности похоже на «натуральную шизофрению».

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Украинские боевики откровенно выдают местоположение польских наемников в Донецкой республике.

Такие данные становятся достоянием гласности благодаря перехватываемым сообщениям в радиоэфире украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Он добавил, что стремление Варшавы оказать давление на Берлин для получения Киевом немецких танков на фоне украинско-польских отношений «на земле» вызывает у российских бойцов приятные эмоции.

«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», - цитирует его агентство.

Гагин отметил, что украинские военные относятся к польским коллегам скорее как к «неприятным попутчикам» и часто отправляют их вместо себя в опасные зоны, что тоже, по его словам, не может не вызывать веселья у российских военных.

Врио главы ДНР отметил, что «цели у идущих явно разные», так как Украина хочет «некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины».

«Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», - подытожил Ян Гагин.

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