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Экс-разведчик США назвал «прискорбное» заблуждение Украины

Елизавета Потейчук
07:33 18.01.2023
Специалист заметил, что «Украина по определению не может одолеть Россию».
Экс-разведчик США назвал «прискорбное» заблуждение Украины
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина заблуждается в вопросе отношения к ней США и Североатлантического альянса (НАТО). По его словам, Запад поддерживает Украину исключительно на словах.

«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», - отметил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Эксперт также заметил, что «Украина по определению не может одолеть Россию», при этом страны Запада продолжают вводить в заблуждение Киев.

Ранее президент Хорватии назвал действия США и НАТО на Украине прокси-войной с Россией. Зоран Миланович также отметил, что не понимает смысла санкционного противостояния с Москвой и не видит конечной цели постоянно вводимых ограничений.

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