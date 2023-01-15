Президент Хорватии назвал действия США и НАТО на Украине прокси-войной с Россией

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Вашингтон и Североатлантический альянс ведут войну против России руками украинцев. К такому выводу пришел президент Хорватии Зоран Миланович.

«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России», - сказал Миланович в интервью местной газете Istra24.

Миланович также признался, что не понимает смысла санкционного противостояния с Москвой и не видит конечной цели постоянно вводимых ограничений.

«План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?», - возмутился президент Хорватии.

Выводы хорватского лидера подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который ранее анонсировал увеличение поставок вооружения киевскому режиму. Также он призвал союзников готовиться к затяжному конфликту и исключил вероятность нормализации отношений с официальной Москвой в будущем.