Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире

По данным европейских метеорологов, из-за глобального потепления в октябре 2023 года зафиксирована рекордно высокая для осени температура воздуха.

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Погода в Европе в октябре 2023 года отличалась особо высокой температурой воздуха - в среднем + 15,3 градуса, что на 0,4 пункта выше прежнего рекорда, установленного в 2019 году. Своими метеонаблюдениями поделилась европейская служба мониторинга Copernicus.

«Октябрь 2023 года был самым теплым октябрем за всю историю наблюдений в мире, со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 годы», - приводит РИА Новости информацию метеослужбы.

Глобальное потепление затронуло и воды Атлантики - в течение минувшего месяца верхние слои океана прогрелись до + 20,79 градуса.

По прогнозам Гидрометцентра, приближающаяся зима тоже будет щедра на рекорды - с температурой выше климатической нормы и погодными качелями. Так, в Москве ожидаются колебания от оттепели до крепких морозов в - 15... -20 градусов.