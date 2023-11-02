Гидрометцентр предупредил, что погода в РФ зимой будет экстремально колебаться

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Наступающая зима в России будет достаточно теплой. Ожидается, что температурный фон в европейской и азиатской частях России будет выше нормы. Это может стать причиной экстремальных перепадов температур. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«В Москве, например, достаточно часто будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов», - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в этом году побит рекорд температуры начала ноября, который синоптики зафиксировали в 1934 году. В наступившем ноябре воздух в европейской части России прогрелся до 12,9 градуса, температура продолжает расти.

Ранее аналогичный прогноз на осенне-зимний сезон дал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура в России зимой будет выше нормы на 1-3 градуса. В Москве зима будет неустойчивой, преимущественно теплой и влажной.