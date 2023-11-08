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Десантники на мотовездеходах приблизились к бронеавтомобилю врага и взорвали его

05:48 08.11.2023
Наши бойцы добрались до указанного района на мотовездеходах, выпустили по цели ПТУР и оперативно сменили позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские десантники уничтожили военную технику националистов в районе Артемовска из ПТРК «Корнет». Кадры поражения целей публикует Минобороны РФ.

Разведчики обнаружили при помощи БПЛА вражеский бронеавтомобиль западного производства, он находился в лесопосадке. Для его уничтожения в указанный район выдвинулась мобильная группа наших десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет».

Выпустив управляемую ракету с расстояния около 5 километров, бойцы уничтожили украинский бронеавтомабиль. После поражения техники противника, во избежание ответного огня со стороны боевиков, расчет немедленно свернул установку и поменял огневую позицию.

Ранее боец с позывным «Крестный» описал бой, в котором Leopard был уничтожен нашим «Ланцетом». Военнослужащие, уничтожившие западный танк, получили сертификат на миллион рублей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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