Десантники на мотовездеходах приблизились к бронеавтомобилю врага и взорвали его

Наши бойцы добрались до указанного района на мотовездеходах, выпустили по цели ПТУР и оперативно сменили позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские десантники уничтожили военную технику националистов в районе Артемовска из ПТРК «Корнет». Кадры поражения целей публикует Минобороны РФ.

Разведчики обнаружили при помощи БПЛА вражеский бронеавтомобиль западного производства, он находился в лесопосадке. Для его уничтожения в указанный район выдвинулась мобильная группа наших десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет».

Выпустив управляемую ракету с расстояния около 5 километров, бойцы уничтожили украинский бронеавтомабиль. После поражения техники противника, во избежание ответного огня со стороны боевиков, расчет немедленно свернул установку и поменял огневую позицию.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.