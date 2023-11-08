Десантники на мотовездеходах приблизились к бронеавтомобилю врага и взорвали его
Российские десантники уничтожили военную технику националистов в районе Артемовска из ПТРК «Корнет». Кадры поражения целей публикует Минобороны РФ.
Разведчики обнаружили при помощи БПЛА вражеский бронеавтомобиль западного производства, он находился в лесопосадке. Для его уничтожения в указанный район выдвинулась мобильная группа наших десантников на мотовездеходах, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет».
Выпустив управляемую ракету с расстояния около 5 километров, бойцы уничтожили украинский бронеавтомабиль. После поражения техники противника, во избежание ответного огня со стороны боевиков, расчет немедленно свернул установку и поменял огневую позицию.
Ранее боец с позывным «Крестный» описал бой, в котором Leopard был уничтожен нашим «Ланцетом». Военнослужащие, уничтожившие западный танк, получили сертификат на миллион рублей.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.