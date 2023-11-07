Боец «Крестный» описал бой, в котором Leopard был уничтожен нашим «Ланцетом»

Два сертификата на миллион рублей каждый были вручены российским бойцам, уничтожившим два танка Leopard.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Среди бойцов, получивших недавно государственные и ведомственные награды, были те, кто усмирил двух западных «Леопардов». Одни противотанковым комплексом «Корнет», другие - барражирующим боеприпасом «Ланцет». Парням вручили сертификаты, каждый по миллиону рублей, от Григория Лепса и Юлии Барановской.

Командир отделения с позывным «Помор», чей точный выстрел из ПТРК уничтожил немецкий танк, говорит, что они с сослуживцами пока не решили, на что потратят полученный миллион. Он вспоминает, как при помощи «Корнетов» вывел из строя не одну единицу вражеской техники. Шесть танков, три БМП, бронетранспортеры и другие цели были уничтожены из российского ПТРК.

Командир разведгруппы, которая сожгла танк Leopard точным попаданием «Ланцета», прибыл с переднего края один всего на пару часов. Его позывной - «Крестный», и после получения сертификата он торопится назад, к своим парням на первую линию. Он рассказал обстоятельства боя.

«Противник решил провести атакующие действия на Купянском направлении, но мы бдели, находились в этот момент в воздухе. Упредили его скрытый выход бронетехники к линии соприкосновения. Было принято решение применить "Ланцет" для поражения переднего танка Leopard-2. Цель была поражена», - вспоминает боец.

Разговор с «Крестным» получился недолгим. Командиру нужно спешить, его ждут на позициях. На прощание разведчик лишь заметил, что получить денежный сертификат, конечно, приятно. На счету его подразделения танки, боевые машины пехоты, системы ПВО и радиолокационные станции. И каждая уничтоженная цель приближает победу.

Ранее боец с позывным «Гвоздь» заявил, что ПТРК «Корнет» как кость в горле для украинской техники. Незаметные издалека комплексы наносят настолько сильные удары, что самая толстая танковая броня не выдерживает их.