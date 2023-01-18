Истребители Су-35с обнаружили и уничтожили украинский самолет во время боевых вылетов

Истребители выполняют задачи по сопровождению бомбардировщиков и штурмовиков в зоне СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35с ВКС России в ходе спецоперации.

Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике противника.

Полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен вражеский самолет.

Ранее в МО РФ показали дозаправку танков в зоне СВО. В зимнее время у военной техники больший расход топлива, чем в остальные сезоны. Как рассказали российские бойцы, ежедневная дозаправка составляет до 10 тонн.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов