В стране и мире Танкисты ЦВО разгромили опорник боевиков на Краснолиманском направлении Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы наших танкистов на Краснолиманском направлении. На прошедшем боевом дежурстве бойцы уничтожили из Т-80 опорный пункт националистов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей российских танков Т-80 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. На видео наши танкисты наносят удар по опорному пункту украинских боевиков на Краснолиманском направлении. ​Получив координаты целей, боевые машины покинули укрытия и прибыли на огневые позиции. Привязавшись к местности, танковые экипажи произвели серию выстрелов и затем оперативно сменили позицию. Танкисты поражают цели на расстоянии до 5 км. Они наносят удары по вражеским минометам, а также по маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков. Экипажи Т-80 поддерживают действия передовых групп, ограничивая возможности противника к маневру и ведению ответного огня. Воздушные средства объективного контроля зафиксировали поражение опорника националистов в результате прошедшего боевого дежурства танкистов ЦВО. Ранее расчет ПТРК поразил украинский танк, атаковавший российские позиции в районе Клещеевки. Уничтоженная машина принадлежала 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика