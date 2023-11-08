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Танкисты ЦВО разгромили опорник боевиков на Краснолиманском направлении

06:54 08.11.2023
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы наших танкистов на Краснолиманском направлении. На прошедшем боевом дежурстве бойцы уничтожили из Т-80 опорный пункт националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей российских танков Т-80 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. На видео наши танкисты наносят удар по опорному пункту украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

​Получив координаты целей, боевые машины покинули укрытия и прибыли на огневые позиции. Привязавшись к местности, танковые экипажи произвели серию выстрелов и затем оперативно сменили позицию.

Танкисты поражают цели на расстоянии до 5 км. Они наносят удары по вражеским минометам, а также по маршрутам эвакуации и ротации украинских боевиков. Экипажи Т-80 поддерживают действия передовых групп, ограничивая возможности противника к маневру и ведению ответного огня.

Воздушные средства объективного контроля зафиксировали поражение опорника националистов в результате прошедшего боевого дежурства танкистов ЦВО.

Ранее расчет ПТРК поразил украинский танк, атаковавший российские позиции в районе Клещеевки. Уничтоженная машина принадлежала 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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