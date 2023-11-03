Расчет ПТУР уничтожил танк ВСУ, атаковавший позиции ВС РФ в районе Клещеевки
Уничтоженный танк врага принадлежал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка. Утверждается, что он атаковал позиции российских бойцов, расположенные в районе населенного пункта Клещеевка.
Неприятельский танк стал жертвой расчета ПТУР «Южной» группировки войск.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что он принадлежал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Ранее МО РФ продемонстрировало провал украинской штурмовой группы - российские военные сняли с коптера, как ее накрывает артиллерийским огнем.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.