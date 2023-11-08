Посол Антонов: США не планировали диалога с РФ по коллективной безопасности

Посол России счел, что решением выйти из ДОВСЕ Россия послала сигнал Европе о необходимости учитывать интересы РФ.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал закончившуюся процедуру выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Он отметил, что США открыто обходили групповые ограничения договора и не планировали выстраивать диалог с Россией.

Антонов заявил, что ускорение процесса расширения НАТО и открытое нарушение позиций ДОВСЕ означало нежелание Штатов вести «разговор по существу» с Россией. По мнению посла, в современных условиях участие России в договоре даже на формальном уровне стало неприемлемым из соображений поддержки национальных интересов России.

«Решением о выходе Россия направляет четкий сигнал - попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал. Американцам и их сателлитам пора перестать переоценивать свои силы», - подчеркнул дипломатический представитель России.

Вчера МИД РФ сообщил о завершении страной процедуры выхода из ДОВСЕ. Ранее Россия приостановила действие договора в 2007 году, так как США отказалось ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ 1999 года с целью сохранения более выгодной им первоначальной версии договора.