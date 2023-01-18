Полянский: развивающиеся страны показали интерес к теме притеснения УПЦ

Миллионы украинцев причисляют себя к УПЦ, однако союзники Киева на Западе смотрят сквозь пальцы на притеснение по религиозному признаку в стране.

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Запад не готов прислушаться к Москве в вопросе о притеснении людей по религиозному признаку на Украине, однако развивающиеся страны показали интерес к этой теме. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский по результатам заседания Совета Безопасности, созванного по инициативе РФ.

«Со стороны западных коллег, конечно, никакой готовности слушать и делать выводы не демонстрируется, более того, они всячески пытались уводить дискуссию в сторону, говорить, что мы пытаемся отвлечь внимание Совбеза от более важных проблем. Давали очень общие оценки, упоминали про недавнюю трагедию в Днепропетровске - что угодно, кроме как говорить по теме, которую мы вынесли на заседание», - прокомментировал он.

В то же время, отметил он, многие развивающиеся страны обратили внимание на выступление России и подчеркнули, что украинские власти должны предоставлять людям как свободу волеизъявления, так и свободу вероисповедания. Это уже хороший результат, считает Полянский.

Ранее в РПЦ заявили, что уничтожение УПЦ мешает мирному диалогу конфликтующих сторон. По мнению митрополита Антония, православная церковь могла бы стать основой для укрепления отношений между народами двух стран.