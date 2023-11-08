Расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский БПЛА при попытке атаки населенного пункта

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Видео с монитора беспристрастно подтверждает уничтожение цели. На расстоянии трех километров расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский беспилотник самолетного типа. Судя по разрыву, это был дрон с боевым зарядом. Не разведчик, как сказали зенитчики. Шел на поражение. Исходя из траектории он направлялся в район мирного населенного пункта.

После удачного пуска ЗРК незамедлительно меняет позицию. Но с дежурства комплекс не снимается. Он может продолжать следить за воздушным пространством и в движении. Более того, при необходимости он готов открыть огонь по новым целям, будь то беспилотники, ракеты или снаряды РСЗО.

Начальник расчета с позывным «Лев» в зоне проведения СВО с февраля прошлого года. Он начинал работать на ЗРК «Оса». Затем вместе с сослуживцами прошел переобучение и получил в управление «Ежика» - так зенитчики прозвали свой комплекс. По словам офицера, машины существенно отличаются, и преимущество остается за «Тором».

У расчета «Ежика» нет традиции рисовать на борту машины звезды по количеству уничтоженных целей, но есть другие отличительные особенности. И в чувстве юмора бойцам не откажешь. На борту ЗРК написано: «В активном поиске». Такой статус могут поставить в социальных сетях одинокие люди, однако здесь фраза приобретает другое значение.

Расчет в круглосуточном «активном поиске» украинских ракет и беспилотников. Кстати, радиус обнаружения цели у «Тора» - 32 километра. А поразить цель он может на расстоянии до 16 километров и высоте до 10 километров. Как уверяют ребята, промахов у «Ежика» еще не было.

Ранее ЗРК «Тор-М2» отработал по воздушным целям на Купянском направлении. Кадры работы комплекса опубликовало Минобороны РФ.