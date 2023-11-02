«Тор-М2» отработал по воздушным целям на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» Западного военного округа отработал по воздушным целям врага на Купянском направлении. Минобороны России показало, как действуют в боевой обстановке расчеты ЗРК.

Комплекс прикрывает воздушное пространство. На опубликованных ведомством кадрах показано, как расчеты ЗРК сканируют небо и обеспечивают сверхнадежный щит от ударов с воздуха. Также можно увидеть, что происходит внутри комплекса. Отработав по воздушной цели, машина оперативно покидает позицию, чтобы не стать жертвой удара ВСУ.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.