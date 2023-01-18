Ребенок оказался в реанимации после нападения собаки на Камчатке

Семилетняя девочка сама подошла к собаке, чтобы погладить её. Но в результате получила тяжелые травмы. Прокуратора ведет проверку.

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На Камчатке девочка в возрасте семи лет получила тяжелые травмы и оказалась в реанимации после нападения на нее собаки во дворе частного дома, сообщили в прокураторе региона РИА Новости.

«Предварительно установлено, что в вечернее время 17.01.2023 две сестры (близнецы) играли на детской площадке, расположенной на улице Партизанской краевого центра. В непосредственной близости от игровой зоны находился снежный вал. Девочки взобрались на него и беспрепятственно попали во двор частного домовладения, где на одну из них напала собака», – следует из сообщения ведомства.

Ребенка прооперировали в детской краевой больнице. Сейчас она находится в реанимации.

В прокураторе краевого центра также добавили, что проверят исполнение законодательства о благоустройстве и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Если будут основания, то ведомство примет меры.

Представители ведомства также советуют родителям напомнить детям не подходить к чужим животным, даже если они кажутся дружелюбными.

Ранее маршрутка и восемь автомобилей столкнулись в Калуге. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем у водителя маршрутного автобуса.