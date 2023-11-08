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Небензя заявил, что преступления Киева доказывают правильность проведения СВО

Анастасия Бобылева
23:43 08.11.2023
В качестве примера преступлений киевского режима Небензя привел недавний обстрел мирных районов Донецка боевиками.
Небензя заявил, что преступления Киева доказывают правильность проведения СВО
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Glballookpress
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Преступления киевского режима доказывают, что решение о проведении СВО было правильным. Так заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя недавний обстрел густонаселенных районов Донецка украинскими боевиками.

«Каждое следующее подобное преступление, которое совершает киевский режим, подтверждает правоту решения о начале специальной военной операции, принятого на фоне усиления обстрелов территорий ДНР и ЛНР в начале 2022 года», - цитирует его ТАСС.

По мнению Небензи, другого способа остановить эти действия нет. Он заявил об этом во время выступления на заседании Совета Базопасности ООН, созванном по инициативе российской стороны.

Также в ходе выступления постпред РФ при ООН назвал обстрел боевиками Донецка нарушением международного права. Он сообщил членам Совбеза, что 7 ноября по центру города были нанесены удары из РСЗО HIMARS и «Ураган».

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