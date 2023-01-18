FP: старейшая женщина в мире умерла в возрасте 118 лет

Это произошло во Франции. В 2023 году монахиня Люсиль Рандон должна была отмечать свой 119 день рождения.

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Стало известно о смерти старейшего человека в мире - французской монахине Люсиль Рандон, которой в начале февраля должно было исполниться 119 лет. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Это большая печаль, но... это было ее желание присоединиться к своему любимому брату. Для нее это освобождение», - прокомментировал представитель дома престарелых Сент-Катрин-Лабур в Тулоне Дэвид Тавелла.

Тавелла добавил, что смерть пришла к Люсиль Рандон во сне. Она родилась 118 лет назад - 11 февраля 1904 года. Незадолго до своего 117-летия Рандон одержала победу над коронавирусом.

На день рождения в 2019 году папа Римский Франциск написал личное письмо Рандон и отправил его вместе подарком - освященными четками.

Жизненный путь рандон был непростым. Сначала она работала гувернанткой, потом в госпитале, а затем решила посвятить себя Богу и стать монахиней. Рандон приняла имя сестры Андрэ.

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