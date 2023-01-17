Матвиенко заявила, что навсегда запомнит глубину и мудрость в глазах Чуриковой

Спикер Совфеда рассказала, что следила за творчеством актрисы, стараясь не пропускать ни одного спектакля.

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призналась, что была поклонницей творчества народной артистки СССР Инны Чуриковой, назвав кончину актрисы личной утратой. Матвиенко отметила, что старалась не пропускать ни одного спектакля или постановки с участием Чуриковой.

«И я не забуду ее глаза. Там все - там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота», - сказала спикер Совфеда в ходе церемонии прощания с актрисой в храме Христа Спасителя в Москве.

Также вдова Солженицына заявила, что Инна Чурикова стала благословляющей рукой и талантом нашей страны. Наталия отметила, что артистка сыграла в двух фильмах по книгам Александра Солженицына «от всей своей сущности».

Инна Чурикова умерла в субботу, 14 января. Ей было 79 лет. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования близким артистки, а также рассказали, какой она запомнилась им. Инна Чурикова - одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны. Похоронят Инну Чурикову на Новодевичьем кладбище.