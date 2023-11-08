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В ФССП раскрыли подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

Алина Луговая
20:57 08.11.2023
В ФССП сообщили, что были вынуждены применить огнестрельное оружие после того, как мужчина с мачете в руках и криками направился в их сторону.
© Видео: ОУПДС ГУФССП © Фото: mosoblproc Telegram
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Напавшего на женщину с ребенком мужчину с мачете задержали в Люберцах. Подробности произошедшего рассказал Денис Рамненок, врио начальника отдела ОУПДС ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по Московской области.

Рамненок рассказал, что к ним обратился гражданин, сообщив о мужчине с ножом и лежащей в крови женщине.

«Прибыв на указанное место, увидели женщину со следами крови. Немедленно была вызвана скорая медпомощь. Гражданин, который неподалеку находился с ножом, заметив сотрудников в форменном обмундировании, с криками и с ножом в руках двинулся в их сторону. Сотрудники были вынуждены, руководствуясь ФЗ и нормативно-правовыми актами, применить физическую силу и огнестрельное оружие в отношении гражданина», - рассказал Денис Рамненок.

Он отметил грамотность и профессионализм действий сотрудников, благодаря которым буйного гражданина удалось задержать.

Напомним, сегодня в подмосковных Люберцах мужчина с мачете напал на женщину с ребенком. По данным Telegram-канала 112, у нее диагностировали сотрясение мозга и колото-резанную рану затылка. Очевидцы попытались сбить агрессивного мужчину на автомобиле, чтобы обезвредить его. В происходящее вмешались судебные приставы. Свои действия мужчина объяснил тем, что «вокруг ходят зомби».

Ранее очевидица задержания мужчины с мачете рассказала, что сначала не поняла, что за ее окном происходит что-то необычное, восприняв все за шалости подростков.

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