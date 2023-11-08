Очевидица задержания мужчины с мачете приняла его за шалости подростков

Очевидица задержания мужчины с мачете слышала выстрелы, но подумала, что это просто шалости подростков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Очевидица задержания мужчины с мачете в Люберцах, который пытался напасть на женщину с ребенком, сначала не поняла, что за ее окном происходит нечто необычное. Однако она слышала звуки стрельбы.

«Я особого внимания не обратила. Ну, щелчки-щелчки. Там, наверное, травмат был. Я думала, подростки опять дурят. Ну а потом там что-то собирали, видимо, гильзы. Эксперт пришел со своим чемоданом», - рассказала женщина «Звезде».

Мужчина с мачете нанес телесные повреждения нескольким прохожим, а после оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в ГСУ СК по Подмосковью.

Ранее житель Донецка Максим Багро рассказал нашему телеканалу, как начался обстрел в городе, в ходе которого погибли три человека. По словам очевидца, он находился примерно в 300 метрах от взрыва и слышал, как после хлопка посыпались кассетные боеприпасы.