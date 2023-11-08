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Десятки людей пострадали в Газе после обстрела Израиля фосфорными бомбами

Марина Крижановская
20:39 08.11.2023
Израиль применил фосфорные боеприпасы во время атак по сектору Газа.
Десятки людей пострадали в Газе после обстрела Израиля фосфорными бомбами
© Фото: Ahmad Hasaballah Keystone Press Agency Globallookpress
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Израильская армия обстреляла сектор Газа снарядами с белым фосфором. В результате атаки пострадали десятки граждан.

Некоторых из них с удушьем направили в больницу Аш-Шифа. Об этом со ссылкой на арабский телеканал сообщил «360».

Также отмечается, что правозащитники из Amnesty International подтвердили факт применения Израилем фосфорных боеприпасов. Указано, что израильтяне применили их в Ливане и секторе Газа.

В начале октября сообщалось об обвинении Израиля в незаконном применении снарядов с белым фосфором. Палестинский МИД распространил видео обстрела с использованием незаконных боеприпасов.

Там указали, что Израиль применил запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в секторе Газа в районе Аль-Карама.

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