В стране и мире Палестино-израильский конфликт Палестина обвинила Израиль в незаконном применении снарядов с белым фосфором Ирина Елагина МИД Палестины распространил видео обстрела с использованием незаконных боеприпасов. © Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress Читайте нас на: МИД Палестины обвинил армию Израиля в использовании при обстреле сектора Газа запрещенных боеприпасов с белым фосфором. Об этом сообщил RT. «Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», - говорится в паблике ведомства в соцсети. В подтверждение МИД Палестины распространило видео обстрела с использованием запрещенных боеприпасов. Ранее сообщалось, что армия Израиля аккумулирует бронетехнику и резервистов на границе с сектором Газа. Экспертное мнение и аналитика