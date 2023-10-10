Палестина обвинила Израиль в незаконном применении снарядов с белым фосфором
МИД Палестины распространил видео обстрела с использованием незаконных боеприпасов.
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress
МИД Палестины обвинил армию Израиля в использовании при обстреле сектора Газа запрещенных боеприпасов с белым фосфором. Об этом сообщил RT.
«Израильские оккупационные силы применили запрещенный международными конвенциями белый фосфор против палестинцев в районе аль-Карама в секторе Газа», - говорится в паблике ведомства в соцсети.
В подтверждение МИД Палестины распространило видео обстрела с использованием запрещенных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что армия Израиля аккумулирует бронетехнику и резервистов на границе с сектором Газа.