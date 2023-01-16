Глава МИД Австрии заявил, что Россия останется частью европейской истории и культуры

Министр иностранных дел Австрии считает недопустимым прессинговать Россию и «переступать черту» с введением запрета на выдачу виз для 144 миллионов россиян.

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал мировое сообщество сохранять «чувство меры по отношению к России», назвал недопустимым исключение России из системы европейской безопасности и отверг запрет на выдачу шенгенских виз для всех граждан РФ. Своей позицией руководитель австрийского внешнеполитического ведомства поделился с аудиторией парижского Институте политических исследований Sciences Po.

«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу», - процитировала австрийская газета Kronen Zeitung выступление Шалленберга.

Шалленберг подчеркнул важность диалога с Россией на площадке ОБСЕ и возмутился тем, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пригласили на последнюю встречу ОБСЕ в Польше.

«ОБСЕ — одна из немногих оставшихся площадок, на которых сидят российские дипломаты... Сохранение чувства меры — одна из самых больших задач на 2023 год. Другая — сохранить единство. То, что мы делаем сегодня, определит статус свободного мира в ближайшие годы», — подчеркнул дипломат.

По данным австрийских СМИ, Шалленберг провел в Париже переговоры с главой МИД Франции Катрин Колонна и заявил о «немыслимости игнорирования роли России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности».