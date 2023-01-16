В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Австрии заявил, что Россия останется частью европейской истории и культуры

Ирина Елагина
21:48 16.01.2023
Министр иностранных дел Австрии считает недопустимым прессинговать Россию и «переступать черту» с введением запрета на выдачу виз для 144 миллионов россиян.
Глава МИД Австрии заявил, что Россия останется частью европейской истории и культуры
© Фото: Нина Зотина РИА Новости
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал мировое сообщество сохранять «чувство меры по отношению к России», назвал недопустимым исключение России из системы европейской безопасности и отверг запрет на выдачу шенгенских виз для всех граждан РФ. Своей позицией руководитель австрийского внешнеполитического ведомства поделился с аудиторией парижского Институте политических исследований Sciences Po.

«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу», - процитировала австрийская газета Kronen Zeitung выступление Шалленберга.

Шалленберг подчеркнул важность диалога с Россией на площадке ОБСЕ и возмутился тем, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пригласили на последнюю встречу ОБСЕ в Польше.

«ОБСЕ — одна из немногих оставшихся площадок, на которых сидят российские дипломаты... Сохранение чувства меры — одна из самых больших задач на 2023 год. Другая — сохранить единство. То, что мы делаем сегодня, определит статус свободного мира в ближайшие годы», — подчеркнул дипломат.

По данным австрийских СМИ, Шалленберг провел в Париже переговоры с главой МИД Франции Катрин Колонна и заявил о «немыслимости игнорирования роли России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:48 В стране и мире
Глава МИД Австрии заявил, что Россия останется частью европейской истории и культуры
20:07 В стране и мире
В Босфоре очередь из судов растянулась на многие километры
17:11 В стране и мире
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
15:19 В стране и мире
Видео
Жительница Донецка рассказала об ударе ВСУ по аптеке, где работала ее дочь
15:10 В стране и мире
Верховный суд запретил организацию «Маньяки. Культ убийств»* в России
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.