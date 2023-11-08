Путин поручил подумать о создании упрощенного КПП на границе с Китаем
Российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть создание упрощенного пункта пропуска через госграницу Староцурухайтуй – Хэйшаньтоу. Об этом стало известно из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев рассмотреть вопросы создания упрощенного пункта пропуска через государственную границу РФ с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй – Хэйшаньтоу вблизи двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации», - говорится в поручне.
Доклад должен быть представлен до 15 марта 2024 года. Ответственными Владимир Путин назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и глав соответствующих субъектов РФ.
Ранее глава китайской военной делегации Чжан Юся на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу констатировал высокий уровень отношений двух держав. Он назвал это результатом работы лидеров России и КНР. Чжан Юся добавил, что между странами установлен образец стратегического доверия, поскольку Россия и КНР поддерживают друг друга как в международных, так и в региональных вопросах.