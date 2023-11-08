Чжан Юся на встрече с Шойгу: отношения РФ и КНР находятся на самом высоком уровне

Глава китайской военной делегации заявил, что уровень отношений двух держав - результат работы Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве оценил уровень отношений России и Китая. Об этом сообщает МО РФ.

«Благодаря личному продвижению стратегического руководства председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на самом высоком уровне», - сказал Чжан Юся.

Глава китайской военной делегации отметил, что обе державы всегда поддерживают друг друга в ключевых озабоченностях, а также в касающихся коренных интересов вопросах. Идет тесное взаимодействие как в международных, так и в региональных делах.

Чжан Юся добавил, что между Россией и Китаем установлен образец стратегического доверия, стороны стали и образцом взаимовыгодного сотрудничества между соседями.

Он отметил, что на переговорах будет способствовать реализации договоренностей лидеров РФ и КНР, а также продвигать практическое сотрудничество в военной сфере, способствуя дальнейшему укреплению межармейских отношений.

Шойгу в ходе переговоров отметил, что отношения между двумя странами в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Россия и Китай регулярно проводят совместные учения, при этом они не направлены против третьих стран.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.