В Роскосмосе допустили эвакуацию экипажа МКС на двух разных кораблях

В случае нештатной ситуации на МКС, россияне вернутся на «Союзе МС-22», а астронавт NASA на корабле Crew Dragon.

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В Роскосмосе рассказали о планах по безопасному возвращению на Землю экипажа корабля «Союз МС-22». Этот регламент задействуют в том случае, если на орбите произойдет нештатная ситуация до прибытия «Союза МС-23».

«Ложемент Франциско Рубио решено временно переместить из "Союза МС-22" в корабль Crew Dragon. При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на Crew Dragon, а космонавты Роскосмоса - на "Союзе МС-22"», - заявили в госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, спуск двух космонавтов вместо трех в данных условиях будет более безопасным. В случае, если корабль «Союз МС-23» штатно пристыкуется к МКС, то кресла всех троих членов экипажа установят в нем для возвращения с орбиты.

О происшествии в космосе стало известно 15 декабря, когда произошла разгерметизация системы охлаждения прибывшего ранее корабля «Союз МС-22». Позже выяснилось, что причиной ЧП послужил метеороид, повредивший внешнюю обшивку. Госкомиссия пришла к выводу, что возвращаться на корабле с неисправной системой охлаждения нельзя. На станцию в беспилотном режиме отправят «Союз МС-23». Неисправный «Союз» позже спустят на Землю без космонавтов.