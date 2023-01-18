Мишустин распорядился направить в войска все недостающие средства не позднее февраля
Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Коллеги, все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме», - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению ВС РФ.
Премьер-министр поручил участникам встречи оперативно принять необходимые для этого управленческие решения.
Также Мишустин заявил о необходимости подготовить фортификационные сооружения на оборонительных рубежах специальной военной операции к размещению наших войск. По словам главы кабмина, возведение инженерного оборудования ведется в круглосуточном режиме.
Сегодня на брифинге в Министерстве обороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Соль, а также уничтожении украинского штурмовика Су-25 в ДНР.