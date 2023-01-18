Офицер разведки США назвал жестким ответ Путина на диктат Запада

Офицер разведки США Риттер прокомментировал решение Путина о выходе России из соглашений Совета Европы и отметил, что теперь Западу придется договариваться с Москвой на ее условиях.

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Президент Владимир Путин превратил Россию в суверенное и независимое от диктата Запада государство, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены», — процитировало РИА Новости точку зрения военного эксперта.

Военный аналитик отметил, что решение российского президента «закрыло окно» для каких-либо договоренностей, и теперь Москва пойдет на дипломатические контакты только на своих условиях.

Ранее сообщалось, что президент России внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных соглашений Совета Европы на территории РФ, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.