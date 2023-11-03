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Фигуранты дела о продаже детей за границу получили от 4 до 19,5 года колонии

Елизавета Кондрикова
16:50 03.11.2023
Акушеры и суррогатные матери обвинялись в продаже новорожденных детей.
Фигуранты дела о продаже детей за границу получили от 4 до 19,5 года колонии
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Никулинский суд Москвы назначил акушерам и суррогатным матерям, обвиняющимся в продаже новорожденных детей, в том числе за границу, заключение в колонии строгого режима сроком от 4 до 19,5 года. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Признать Тараса Ашиткова, Татьяну Блинову, Юлиану Иванову, Лилию Панаиоти, Лилию Валееву виновными по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, совершенная организованной группой")», - сказал судья Константин Дубков.

Сообщается, что основным фигурантом дела был признан юрист Константин Свитнев, который в настоящее время находится в международном розыске, он арестован заочно. Блинова и Валеева - суррогатные матери, Ашитков - уролог частной клиники, Иванова и Панаиоти - врачи-акушеры.

Также по этому делу проходил директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, ему назначили 19,5 года колонии строгого режима. Всем фигурантам дела вменили в вину причастность к 17 эпизодам торговли детьми.

Уголовное дело в отношении акушеров и суррогатных матерей было заведено после обнаружения в январе 2022 года новорожденного мальчика в одной из квартир в Московской области, затем летом этого же года были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Было возбуждено дело по факту торговли людьми - младенцы, предположительно, были детьми суррогатных матерей, их планировалось передать за рубеж, в том числе гражданам Китая.

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