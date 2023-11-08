Чешский депутат Радован Вих заявил, что Украина сама загнала себя в тупик своими заявлениями.

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Дефицит человеческих, финансовых и материальных ресурсов, с которым столкнулась Украина, а также ослабление поддержки со стороны стран Запада приведет к резкому и болезненному для ВСУ перелому. Об этом сообщает «360» со ссылкой на интервью депутата чешского парламента партии «Свобода и прямая демократия» Радована Виха.

«Приближается переломный момент. Украина никогда не сможет победить в военном отношении соседнюю ядерную державу, но я говорю это с самого начала конфликта», - сказал Вих.

Чешский депутат напомнил о последнем заявлении главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он признал, что не смог оправдать возложенных на него Западом ожиданий и что ситуация в зоне боевых действий зашла в тупик.

«Пока только США еще сохранили активность, но нежелание республиканцев отправлять украинским властям больше денег начинает расти», - указал политик.

Вих обратил внимание на отсутствие изменений в линии соприкосновения перед наступлением холодов и наличие у России преимущества в виде больших ресурсов и серьезно развитого ОПК.

По его словам, Киев сам загнал себя в ловушку своими заявлениями о готовности начать переговоры только по возвращении границ 1991 года. Вих напомнил о результатах референдума в четырех регионах, жители которых заявили о своем желании присоединиться к России. В связи с чем, считает польский депутат, заявления киевских властей напрасны.

В качестве решения Вих предложил начало мирных переговоров, инициатором которых может стать Турция, Швейцария или другое какое-то нейтральное государство.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа «начали спокойно» говорить с Украиной о последствиях мирного урегулирования конфликта. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.