Мальчик в онкоцентре застеснялся Путина и спрятался под одеяло

© Фото: ТРК «Звезда»

Мальчик в московском онкологическом центре имени Дмитрия Рогачева во время визита президента России Владимира Путина так застеснялся, что спрятался от российского лидера под одеялом.

Мама скромняги пыталась стянуть с него одеяло и даже пригрозила забрать у него телефон на два дня. Однако Путин не растерялся и попытался узнать имя ребенка сквозь «защиту».

«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут, из-под одеяла», - сказал президент.

Ранее стало известно, что Путин поручил руководству Белгородской области оказать всю необходимую помощь девочке, которая потеряла родителей в ходе теракта на Крымском мосту в июле этого года. По словам президента, эта ситуация должна была оказаться на особом контроле.