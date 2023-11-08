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Отец погибшего футболиста Лесина рассказал о последних часах жизни сына

Алина Луговая
17:22 08.11.2023
Сергей Лесин рассказал, что должен был встречать сына сегодня в Казани.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФК Делин Ижевск, ВКонтакте
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Футболиста Алексея Лесина видели живым в пять часов утра, а около семи-восьми обнаружили мертвым. По результатам вскрытия, он захлебнулся, рассказал «Звезде» отец футболиста, детский тренер Сергей Лесин.

«В результате вскрытия написали "асфиксия" - захлебнулся он. Дочь осталась», - рассказал Лесин.

Сергей рассказал, что сына нашли одетым на берегу.

«Вообще, он никогда не снимает рюкзак, где у него документы, ключи от машины, билет, паспорт. С ребятами по команде он был до трех часов 6-го числа, как мне рассказывают, в караоке-баре. Этот бар закрылся, они пошли в другой бар. Его туда не пустили, потому что он был в шортах», - добавил отец футболиста.

Затем, по словам Лесина, ребята по команде предложили Алексею вызвать такси, но он отказался и сказал, что подождет их, а пока сходит во «Вкусно и точка» рядом или еще куда-нибудь.

«Потом он зашел в бар, уже, видать, искупался, потому что мокрым был. В этом баре пробыл до пяти часов, пока они не закрывались. Его в пять часов видели живым, нормальным. Потом в пять часов он пошел в сторону тренировочной базы. Потом его уже нашли неживым. Обнаружили около семи-восьми на пляже», - отметил Сергей Лесин.

Он отметил, что причиной трагедии могло стать течение реки или «кто-то помог».

«Многие говорят, что там есть место нехорошее, где река соединяется с морем. Течение. Может, он попробовал сократить путь. Может, кто-то помог ему, подтолкнул. Но рюкзак не обнаружен», - обратил внимание Лесин.

При этом, по словам Лесина, внешних следов побоев не обнаружено.

«Со слов тренера, который с ними был, ездил на опознание, ни синяков, ничего. Была ссадина, скорее всего, когда прибило к берегу, об камни потертости», - рассказал он.  

Отец футболиста добавил, что раз они ходили в бар, то, наверное, был алкоголь. Лесина позвали играть на соревнования за команду Удмуртии, он должен был прилететь в Казань сегодня. Сергей Лесин уточнил, что также был детским тренером и работал вместе с сыном. 

«Очень перспективный парень, тренер детский. Мы работаем вместе. Дети и родители очень переживают, плачут, как узнали новость... Очень неприятно и трагично для нас что произошло. Он был лучшим бомбардиром», - заключил Сергей Лесин.

Ранее стало известно, что российский футболист Алексей Лесин умер в Сочи на 31-м году жизни. Его тело нашли на побережье. В Федерации футбола Чувашии выразили соболезнования.

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