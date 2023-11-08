Российский футболист Лесин умер в Сочи на 31-м году жизни

© Фото: Федерация мини-футбола г. Казани ФМФК, ВКонтакте

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в Сочи, ему было 30 лет. Об этом сообщили в Федерации футбола Чувашии.

«Федерация футбола Чувашской Республики выражает глубочайшие соболезнования по поводу смерти талантливого футболиста, замечательного и искреннего человека Алексея Сергеевича Лесина», - говорится в сообщении на сайте организации.

В федерации добавили, что прощание с футболистом пройдет в Чебоксарах 12 ноября.

Обстоятельства гибели не уточняются. Отец Алексея Сергей Лесин на своей страничке в социальных сетях написал, что тело футболиста нашли 6 ноября.

«Не стало Алексея. Выезжал на Всероссийские соревнованиях в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие», - написал он.

По данным РИА Новости, за несколько часов до гибели футболист отправился с командой в адлерский бар, однако его туда не пустили из-за того, что он был в шортах, тогда спортсмен оставил приятелей и отправился гулять вдоль моря. У Лесина был с собой рюкзак с вещами и документами, который все еще не нашли. Проблем со здоровьем у него не было.

Свою футбольную карьеру Лесин начал в 2011 году, играя за ФК «Чебоксары». Затем в разные годы он выступал за чувашский «Химик-Август» и чебоксарское «Динамо».