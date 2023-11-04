Военные ЦАХАЛ нашли документы и карты в опорнике ХАМАС на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля обнаружила документацию, карты, таблицы, средства связи и личные данные о бойцах и командирах ХАМАС, сообщает Jerusalem Post.

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Солдаты бригады «Гивати» Армии обороны Израиля овладели опорным пунктом ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛ.

По данным издания, израильские солдаты обнаружили штаб-квартиру разведки палестинского движения, а также документы, карты, таблицы, средства связи и личные данные о бойцах и командирах ХАМАС.

В материале говорится, что к ЦАХАЛ попали схемы управления и контроля, а также оперативные приказы командования организации.

Ранее стало известно, что в Израиле не уверены, что армии хватит времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС, из-за давления со стороны мировой общественности. Как передает NYT, авиаудары ЦАХАЛ по густонаселенному району на севере сектора Газа, жертвами которых стали мирные жители, усиливают опасения, что война может распространиться на второй фронт - гораздо более крупный Западный берег реки Иордан.