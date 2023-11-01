Очевидец рассказал подробности обстрела Донецка кассетными боеприпасами

В результате три человека погибли, десять пострадали, в том числе оператор «Звезды».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Житель Донецка Максим Багро рассказал «Звезде», как начался обстрел города, в результате которого погибли три человека.

Максим с другом и девушками находились, по его словам, метрах в 300-400 от взрыва. По его словам, ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

«Слышали, как два раза отработала ПВО, а третий слышим - хлопок, и начинают сыпаться кассеты», - рассказал он.

Потом произошел более мощный хлопок и поднялся клуб дыма. Начался крупный пожар. Ранее сообщалось, что снаряды попали в нефтебазу.

«Мы прибежали сразу сюда, потому что есть навыки оказания первой медицинской помощи. Над одним из мужчин стоял мальчик - это был его отец. Просто как обычно украинские националисты нанесли удар по мирным жителям», - рассказал очевидец.

При повторном обстреле столицы ДНР пострадали журналисты, в том числе оператор съемочной группы телеканала «Звезда». У него осколочные ранения. Всего были ранены 10 человек.