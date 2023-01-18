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Стандарт оказания услуг «все включено» утвердили для отелей РФ

Игнат Далакян
17:34 18.01.2023
По словам главы Росстандарта, ожидается повышение уровня качества услуг, предоставляемых отечественными гостиницами и отелями, после утверждения стандарта.
Стандарт оказания услуг «все включено» утвердили для отелей РФ
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило стандарт оказания гостиничных услуг «Все включено» и «Ультра все включено». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022 "Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения "Все включено" и "Ультра все включено". Общие требования". Его положения впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц», - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении ведомства указывается, что до настоящего времени не существовало единого национального стандарта для предоставления услуг под отметкой «все включено», однако сам термин с развитием туристической отрасли в России широко использовался. При этом, отечественные отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг под данным термином.

Как отметил глава Росстандарта, после утверждения стандарта повысится уровень качества услуг, предоставляемых гостиницами и отелями России. Также, согласно его словам, данная мера будет способствовать формированию привлекательного и конкурентоспособного продукта для внутренних и въездных туристов и повышению заинтересованности в отечественных туристических продуктах.

Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщали, что в 2023 году может измениться программа туристического кэшбэка. Как сообщает ведомство, данная программа станет более персонифицированной, а также появится возможность целевой поддержки различных категорий граждан и с учетом нужд отрасли.

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