Начальник Нацполиции Клименко стал врио главы МВД Украины

Премьер-министр Украины отметил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового главы ведомства.

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Украинский кабмин назначил заместителем главы Министерства внутренних дел главу Национальной полиции Игоря Клименко. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», - сообщил Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украинский премьер также отметил, что после обсуждения вопроса с украинским законодательным органом будет представление на назначение нового главы ведомства.

Шмыгаль в своем сообщении также напомнил, что Министерство внутренних дел Украины является одним из ключевых звеньев безопасности страны.

Ранее в результате крушения вертолета в Броварах на Украине погиб глава украинского Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Кроме того, поступила информация о гибели заместителя главы МВД Украины Евгения Енина, который также находился на борту вертолета. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, также известно о 29 пострадавших, среди которых 12 детей.