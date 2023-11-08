Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января

Руфат Исмаилов заявил, что не согласен с обвинениями во взяточничестве в особо крупном размере.

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Замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова заключили под стражу почти на два месяца - до 2 января, передает корреспондент «Звезды». Суд отклонил просьбу о домашнем аресте или выпуске под залог. Сам Исмаилов вину не признал.

«Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением», - сказал Исмаилов, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Напомним, что замглавы регионального МВД обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По этому же уголовному делу проходит и заместитель начальника следственного управления главка МВД Дагестана Далгат Абдулгапуров.