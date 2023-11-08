Британия расширила санкции против РФ, добавив в них золотодобывающие компании

Под ограничениями Великобритании оказались одна из крупнейших золотодобывающих компаний «Красцветмет», глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и Российский союз промышленников и предпринимателей.

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Великобритания расширила российский санкционный список. В него вошла одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний «Красцветмет», Уральская горнодобывающая компания, ряд бизнесменов, а также глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Вместе с тем Британия ввела рестрикции в отношении РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей). Информация о новых ограничительных мерах опубликована на сайте МИД Великобритании.

Под санкциями оказались два крупнейших российских производителя золота, Nord Gold PLC и Highland Gold Mining Limited, российские олигархи Владислав Свиблов и Константин Струков.

Всего в санкционном списке 29 наименований. Британские власти включили в него супругу бизнесмена Алексея Мордашова Марину.

Внешнеполитическое ведомство Британии подчеркнуло, что основной целью новых санкций является стремление сократить возможности России получать прибыль от золото- и нефтедобычи. Еще одной целью названо сокращение возможностей официальной Москвы по обходу санкций, в том числе через третьи страны, например ОАЭ.

Ранее новые санкции против России 2 ноября опубликовали в США. Они направлены против российского ВПК и поддерживающих его отраслей.

Ограничения были введены против конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке БПЛА «Ланцет», и членов его семьи, Научно-технического центра «Газпромнефти», СПБ Биржи, МГТУ им. Баумана и некоторых российских банков.