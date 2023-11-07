В стране и мире Уголовное дело за взятку завели на замглавы МВД Дагестана Исмаилова Елизавета Егорова Замглавы МВД Дагестана Исмаилов вместе с заместителем начальника следственного управления главка МВД Далгатом Абдулгапуровым проходят по уголовному делу за взятки. © Фото: МВД РФ Читайте нас на: Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбудили уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере, сообщает региональное управление ФСБ. «Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере», - цитирует «360» сообщение службы. Кроме замглавы, по этому делу проходит заместитель начальника следственного управления главка МВД Дагестана Далгат Абдулгапуров. Оба задержаны. Напомним, что о задержании Исмаилова стало известно днем 7 ноября. В его служебном кабинете прошли обыски. Его и Абдулгапурова отправили в Москву. Экспертное мнение и аналитика