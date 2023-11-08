Путин заявил, что Россия и Китай не строят военных союзов эпохи холодной войны

Владимир Путин встретился в Москве с главой китайской военной делегации Чжаном Юся и министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не занимаются строительством военных союзов, как во время холодной войны.

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», - заявил Путин, обращаясь к Чжану Юся.

При этом президент России отметил, что военные учения РФ и КНР проходят на регулярной основе, уровень взаимодействия войск двух стран повышается.

Все это происходит на фоне сложной международной обстановки - по словам Владимира Путина, некоторые страны НАТО пытаются расширить свое влияние, а также выйти за рамки своей деятельности.

Также Путин попросил китайского гостя передать привет председателю КНР Си Цзиньпину, а также благодарность за оказанный ему ранее теплый прием.