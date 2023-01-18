Трагедия в Днепропетровске произошла из-за нарушений Киевом гуманитарного права, заявил Небензя

© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Трагедия в Днепропетровске могла не случиться, если бы Киев соблюдал гуманитарное право, согласно которому нельзя размещать ПВО в жилых кварталах. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя также отметил, что если бы Украинское руководство было бы готово обсуждать мирные переговоры на реалистичных условиях, то у России не было бы необходимости осуществлять удары по объекту инфраструктуры.

Ранее Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Но позже он отказался от своих слов и подал заявление об отставке, сообщают РИА Новости.

Ранее Небензя выразил надежду, что Украина займет реалистичную позицию по поводу конфликта. Россия надеется увидеть страну за столом переговоров.