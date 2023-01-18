ОПК Мишустин подчеркнул важность сохранения роста потенциала ОПК для выполнения задач СВО Тимур Шерзад Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что необходимо сохранять рост потенциала оборонно-промышленного комплекса России. «Сейчас в первую очередь должно быть организовано ежедневное восполнение вооружения, военной и специальной техники, а также других средств. Чтобы у наших защитников было все и в нужном количестве для выполнения поставленных перед ними задач. Для этого важно сохранить устойчивый рост производственно-технологического потенциала оборонной промышленности», - заметил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо непрерывно поставлять военную продукцию в Вооруженные силы по всей номенклатуре, а также улучшать ее качественные характеристики. Ранее «Звезда» показала работу самоходных артустановок «Гвоздика» в зоне специальной военной операции. Экспертное мнение и аналитика