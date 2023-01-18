Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде

Президент РФ посетил выставку в Музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский лидер Владимир Путин в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда посетил выставку петербургского государственного музея, посвященного обороне и блокаде города во времена Великой Отечественной войны. Во время просмотра экспозиций президент рассказал сопровождающему его главе города Александру Беглову, как у его мамы украли продуктовые карточки.

«У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке, выхватил и убежал», - поделился Путин.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Президент провел встречу с блокадниками и ветеранами войны, а также возложил цветы к мемориалам «Рубежный камень» и «Мать-Родина».