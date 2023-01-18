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В Риме проходит прощание с киноактрисой Джиной Лоллобриджидой

Дарина Криц
14:19 18.01.2023
Рядом с гробом актрисы находится ее сын Андреа, он принимает соболезнования. Телеэкран транслирует кадры из кинофильмов с участием актрисы.
В Риме проходит прощание с киноактрисой Джиной Лоллобриджидой
© Фото: Photoshot Mandoga Media, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Риме в одном из залов Капитолийских музеев, в Зале бюстов, проходит прощание с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой. Напомним, она скончалась 16 января на 96-м году жизни.

Одним из первых со звездой мирового кино простился мэр Рима Роберто Гуалтьери. Как сообщает корреспондент РИА Новости, приток поклонников немногочисленный, несмотря на окончившийся в Риме дождь. В противовес этому в поминальном зале и на ведущей к зданию лестнице наблюдается большое количество журналистов.

В зале рядом с гробом актрисы находится ее сын Андреа, принимающий соболезнования. Зал прощания изобилует цветами, там же размещен телеэкран, транслирующий кадры из кинофильмов с участием Лоллобриджиды.

Итальянская киноактриса будет похоронена в четверг, 19 января, в родном городе Субиако под Римом. Там местные власти подготавливают монументальную гробницу.

Джина Лоллобриджида известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Ее считают символом итальянского кино. Она снималась в кино с 1946 по 1997 год, удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде.

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