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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Алексей Курильченко
14:42 16.01.2023
Актриса, которую считают символом итальянского кино, умерла в возрасте 95 лет.
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
© Фото: Marco Provvisionato, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» - ее считают символом итальянского кино.

О смерти актрисы сообщило агентство ANSA. О причинах и месте смерти артистки не сообщается. За четыре года до смерти актриса получила травму бедра, после чего находилась под наблюдением врачей.

Лоллобриджида снималась в кино с 1946 по 1997 год. Удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде. Также она занималась фотографией и скульптурой. В 2003 году в Москве с огромным успехом прошла выставка ее скульптур в Музее изобразительных искусств им. Пушкина. Артистка много путешествовала и часто посещала Россию.

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