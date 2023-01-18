Путин призвал предать анафеме пытавшихся возродить нацизм на территории бывшего СССР

Президент РФ отметил, что во многих странах мира, в том числе на Украине, сейчас происходит героизация коллаборационистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин заявил, что на территории бывшего Советского Союза всегда были люди, которые пытались возродить фашизм и нацизм. В ходе встречи с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда президент призвал предать таких людей анафеме.

«Это было всегда. Всегда были коллаборационисты, предатели. Всегда и везде, к сожалению, у нас в России были такие, достаточно вспомнить "Русскую армию", так называемую "освободительную", и так далее. Все это было. Но мы должны предавать их анафеме, а настоящих героев поднимать на пьедестал почета», - заявил Путин.

Российский президент отметил, что во многих странах мира, в том числе на Украине, происходит героизация коллаборационистов. В качестве примера он привел марши эсэсовцев в Латвии.

«Открыто, под прикрытием местных правоохранительных органов. Это бывшие бойцы подразделений СС. Они в открытую это делают, прикрываясь тем, что они боролись якобы за национальную независимость. Ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и фашистами. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты», - сказал Путин.

Также Путин заявил, что прорыв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны - большое событие не только для жителей блокадного города, но и для всей страны.