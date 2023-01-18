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Путин заявил, что нежелание 50 членов ООН осудить нацизм - это не просто «историческая амнезия»

Тимур Шерзад
14:00 18.01.2023
Президент России отметил, что группа стран в ООН не может осудить героизацию нацизма, потому что им необходимо держать фронт давления на РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин обратил внимание на нежелание 50 стран в ООН голосовать за российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. 

«Мы совсем недавно в ООН предложили для голосования документ, осуждающий героизацию нацизма. И 50 стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Это не просто амнезия какая-то историческая или политическая», - заявил Путин на встрече с ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге.

Президент России подчеркнул, что это решение обусловлено необходимостью для Запада, исходя из текущей политической конъюнктуры, держать фронт давления на нашу страну. 

Владимир Путин заметил, что это значит, что сегодня необходимо последовательно защищать историческую правду. 

Также Путин отметил важность сохранения исторической памяти для избежания повторения трагедий Великой Отечественной войны

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